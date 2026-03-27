3月26日、ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の第4話が放送された。歩み寄るはずだったカップルが、過去のトラウマをキッカケに怒りの修羅場へと発展し、視聴者をハラハラさせた。【映像】MCも止めるほどの修羅場…レストランで大喧嘩する2人本作は、結婚に踏み出せないカップルが、オーストラリア旅行を通して「結婚するか」「別れるか」を決断するリアリティ番組だ。お酒によるト