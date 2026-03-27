【ワシントン共同】トランプ米大統領は26日、国際オリンピック委員会（IOC）が2028年ロサンゼルス五輪から出生時の性別が男性で、女性を自認するトランスジェンダー選手の女子種目への出場は認めないと決定したことについて「おめでとう」と歓迎した。トランプ氏は交流サイト（SNS）で、昨年2月にトランス選手の女子競技参加を禁じる大統領令に署名したことが、IOCの判断につながったと強調した。