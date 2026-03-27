新潟市内で取材に応じる、立憲民主党新潟県連所属の土田竜吾県議（中央）ら＝27日午前立憲民主党新潟県連は27日、新潟市で緊急の常任幹事会を開催し、任期満了に伴う県知事選（5月14日告示、31日投開票）に、県連所属の土田竜吾県議（37）を擁立することを決めた。常任幹事会後、土田氏は記者団に「若い感性で全力を尽くす」と意気込んだ。花角英世知事が容認した東京電力の柏崎刈羽原発の再稼働を巡り「大きな争点だ」とも語っ