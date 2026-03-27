1万円札が舞い飛ぶニュースの資料映像を見て、カズレーザーがふと気づいたこと。そのことを伝えると、周囲の出演者たちも「確かに」と驚いていたそうだ。日常に潜む“アップデートされないイメージ”について語った。カズレーザー○札束のイメージは?YouTubeチャンネル『カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】』で23日に公開された動画「【福沢諭吉】お金のイメージって昔のままですよね?! #328」にて、約4億2,000万円の入った