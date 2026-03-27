◇ナ・リーグドジャース─ダイヤモンドバックス（2026年3月26日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が26日（日本時間27日）、本拠でのダイヤモンドバックスとの今季開幕戦に「1番・DH」で先発出場。第5打席は中飛に倒れ、凡退した。8─2の8回1死一塁の第5打席は相手5番手・ホフマンに対し3ボール1ストライクからの5球目、真ん中付近の直球を狙ってフルスイングも打ち上げてしまい、中飛に倒れた。初回の第1