プロ野球開幕を前に、OKB大垣共立銀行でドラゴンズの選手のホームラン数に応じて金利を上乗せする定期預金の募集が始まりました。例年選手の打率に応じて金利を上乗せしていたドラゴンズ応援定期。今年はホームランウイングの新設を受けて、最も成績のよい選手のホームラン数の100分の1を基準金利に上乗せします。ドラゴンズファンら：「ホームランが出やすくなったので、期待を込めて」「サノー