WBSC(世界野球ソフトボール連盟)は日本時間27日、世界ランキングを更新。日本は2026WBC(ワールドベースボールクラシック)で優勝とはなりませんでしたが、1位を維持しています。3月5日から始まったWBCはベネズエラの優勝で幕をおろしました。この結果を受けて世界ランキングが更新。日本は準々決勝でベネズエラに敗れ339ポイントを減らすも、2位のチャイニーズ・タイペイに1000ポイント以上の差をつける、6337ポイントで1位をキープ