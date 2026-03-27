首相官邸で開かれたクマ対策の関係閣僚会議＝27日午前政府は27日、クマ被害対策に関する2030年度までのロードマップ（工程表）を策定した。現在の推定個体数から地域ごとの捕獲目標を設定し、30年度時点の目標個体数を盛り込んだ。クマの捕獲作業に従事する自治体職員数や資機材数も示し、自治体の体制整備を図る。工程表は30年度の各地域の個体数を東北1万2千頭、関東2千頭、中部1万1千頭、近畿・中国6400頭と設定。北海道は