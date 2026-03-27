2026年4月2日（木）夜10時よりオリジナル恋愛番組『恋愛病院』（全６回）がABEMAにて放送開始される。【映像】恋愛番組に参加する石丸の様子『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合います。価値観や過去、恋愛観が交錯す