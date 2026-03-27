【ワシントン共同】トランプ米大統領は26日、連邦政府機関との契約業者に「人種差別的な」多様性・公平性・包括性（DEI）を進める取り組みを停止するよう促す大統領令に署名した。業者側が従わない場合、契約の取り消しや資格剥奪を認めるとした。大統領令は、契約業者や下請け業者によるDEI推進を禁じる条項を政府契約に盛り込むよう要求。行政管理予算局（OMB）に対し、DEIの推進に積極的な業界を特定するための指針を出すよ