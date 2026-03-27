お笑いコンビ、おぎやはぎ小木博明（54）が26日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に相方の矢作兼（54）とともに生出演。自身が参加しているフットサルチームに初参加した吉本芸人の奇行にツッコミを入れた。「今回、初めて銀シャリの橋本（直）が入ってきて」と切り出した。橋本はサッカーは初心者だが、Jリーグには芸人一、詳しいという。「敵チームとしてやった時に。何かの反則があっ