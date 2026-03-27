一迅社はミライシングスのプロデュースのもと、4月9日から東京と大阪で「ささやくように恋を唄う×サンリオキャラクターズ POP-UP SHOP」を開催する。ささやくように恋を唄う×サンリオキャラクターズキービジュアル同イベントでは、『ささやくように恋を唄う』の著者・著者・竹嶋えく氏が、サンリオのコンセプトから着想を得て描き下ろした計20点のコラボデザインを公開する。魅力的な衣装を纏ったキャラクターたちのグッズやノ