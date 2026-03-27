ファミリーマートは3月31日、任天堂のNintendo Switchソフト「あつまれ どうぶつの森」のキャンペーンを全国のファミリーマートで実施する。「あつまれ どうぶつの森」キャンペーン○ソックスやコスメでかわいく"春支度"どうぶつの森デザインの「タオルインポーチ」(2,290円)と「ラインソックス」(600円)が同社のオリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」から登場する。「タオルインポーチ」(2,290円)まめきち・つぶき