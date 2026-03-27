ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日）の開幕・ダイヤモンドバックス戦（ドジャー・スタジアム）に「１番・ＤＨ」として先発出場。７回の第４打席で死球を受けると、客席から大ブーイングが巻き起こった。ＭＬＢトップクラスのロングヒッターを警戒し、Ｄバックスバッテリーは第１打席からシビアな内角攻めを大谷に対し徹底。それでも大谷は右前打→左飛→四球と開幕戦からしっかりと結果を残し続ける。