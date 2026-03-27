ドジャース・山本由伸投手（２７）が２６日（日本時間２７日）のダイヤモンドバックス戦（ドジャー・スタジアム）に開幕投手として先発登板。６回５安打２失点とゲームをつくり、４―２とリードを守ったまま２番手・トライネンと交代した。右腕が顔をしかめたのは先頭・キャロルに右前打を許して迎えた４回無死一塁。Ｄバックスの主砲・ぺルドモを簡単にカウント０―２まで追い込んだが、ど真ん中に入ってしまった３球目の９５