20数年前、多くの野球ファンが、このゲームソフトを使って1リーグ制をシミュレートしていた。2003年9月25日発売のPS2版『新ベストプレープロ野球』（エンターブレイン）である。2004年6月13日に近鉄とオリックスが球団合併に基本合意したことから始まった球界再編騒動だったが、当初は経営陣が選手会やファンの反対意見を無視して1リーグ制への移行を画策。そんな時代背景もあり、野球シミュレーションゲーム『新ベストプレー