ドイツ１部で日本代表ＤＦ菅原由勢のブレーメンは所属するＧＫ長田澪（ドイツ名ミオ・バックハウス）を売却すると可能性があると、同国メディア「ＦＵＳＳＢＡＬＬＴＲＡＮＳＦＥＲＳ」が伝えた。ドイツ人の父と日本人の母を持つ長田はＪ１川崎の下部組織に入り、Ｕ―１５日本代表にも選出された経験を持つ。しかし父親の仕事の都合でドイツに戻ると、ブレーメンの下部組織に所属し、ドイツの年代別代表にも選出されて、Ｕ―