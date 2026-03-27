ランウェイでも街でも見かけるボブに注目してみると、最近は、レイヤーで無造作に遊ばせるアレンジが人気のひとつと言えそう。特に、襟足をシャープに作るウルフに近いシルエットには、大人世代にうれしいメリットが詰まっています。トップのへたりにボリュームダウンと、40・50代に多い髪悩みを上手くカバーしつつ、同時に新鮮さもまとってみませんか？ 大幅なイメチェンが不安な人も試しやすい、ウルフ