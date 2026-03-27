入学式という節目の日。せっかくならと義両親を招き、お祝いを完璧に整えたはずでした。ところが、思いがけないハプニングが発生！ 段取り万全のつもりだったのに、改めて気づかされた“大事なこと”とは──。今回は、筆者の友人から聞いた少しほろ苦い一日のエピソードをご紹介します。 特別な日 今日は娘の入学式。お友達と同じクラスだと分かり、親としてもほっとしました。 夫と「よかったね」と感動を分かち合い