愛猫の遺骨の供養方法5つ 代表的な5つの供養方法を見ていきましょう。どれが正解というものではありませんので、愛猫への思いや自分らしさを大切に選んでみてください。 1.自宅で安置する 猫が亡くなったあと、遺骨の自宅安置は一般的です。 置いておく期間についての決まりは特にありません。納骨の気持ちが整うまででも構いませんし、あるいは10年20年ずっと手元に置き続けても大丈夫です。飼い主自身のペース