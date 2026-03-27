新作が登場するたびに話題になる、【スターバックス】。今回は、軽めのランチやほっとひと息つきたいカフェタイムにぴったりな、フードメニューにフォーカスします。お食事系とスイーツ系から注目の新作をピックアップ。その日の気分に合わせて選んでみて！ ランチにもぴったり！ ボリューム抜群のサンドイッチ カリッ & しっとりふんわり食感の石窯フィローネを使ったサン