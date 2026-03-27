18年ぶりの一日警察署長「あみ〜ゴ〜！がんばって〜！」横に座る女性警察官も思わず笑ってしまうほどの大きな声援に対し、笑顔で手を振っているのは、タレントで歌手の鈴木亜美（44）だ。３月21日、警視庁・町田署が４月６日から始まる「春の交通安全運動」を前に、交通事故防止を呼びかけるイベントを行い、鈴木を一日警察署長に迎えた。膝丈のタイトスカート姿の鈴木は、アイドル時代と変わらないスタイルを維持。恥ずかしそう