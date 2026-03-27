妊娠したいと考えているカップルや夫婦の中には、セックスの際に男性が射精する精子の数を増やすために、しばらく禁欲する場合があります。ところが、合計で約5万5000人の男性の精子を調べた結果、禁欲するよりも頻繁に射精する方が「精子の質」が向上することが明らかになりました。Sperm storage causes sperm senescence in human and non-human animals | Proceedings B | The Royal Societyhttps://royalsocietypublishing.or