俳優クリスチャン・ベールが、映画「ザ・ブライド！」（4月3日公開）で演じるフランケンシュタイン像の構築に、パンク・ロックから強い影響を受けたことを明かした。 【写真】は、鼻が…妙にリアルな「ザ・ブライド！」のフランケンシュタイン クリスチャンは音楽誌「NME」の取材で、監督のマギー・ギレンホールが、共演のジェシー・バックリーとともに、撮影現場で音楽に深く浸ることを勧め