火事のあった現場(岡山・津山市楢) 27日朝、岡山県津山市で住宅1軒が全焼し、この家に住む夫婦が病院に搬送されました。2人とも命に別状はないということです。 27日午前5時50分ごろ、津山市楢の男性（71）が自宅から火が出ていることに気付き110番通報しました。駆け付けた消防が約1時間半後に火を消し止めましたが、2階建ての住宅1軒が全焼しました。 警察によりますと、男性は60代の妻と2人暮らしで、2人とも煙を