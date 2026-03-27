ファジアーノ岡山 ファジアーノ岡山スポーツクラブは27日、2026年4月5日にJFE晴れの国スタジアムで行われる神戸戦のホームエリアのチケット（車いす席を除く）が完売したと発表しました。当日券の販売はありません。 今季のホームゲームでは、5試合すべてでホームエリアのチケットが完売となります。