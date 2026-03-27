中東から届く原油が大幅に減る中、安定供給を図るため、27日、北九州市沖の備蓄基地から石油の国家備蓄が放出されます。 北九州市若松区沖の白島国家石油備蓄基地では27日午前、桟橋に大型タンカーを横付けする作業が行われています。中東情勢悪化の影響で、原油の輸入量は大幅に減少しています。政府は石油の安定供給を図るため、全国11か所の国家備蓄基地からの放出を決め、26日は愛媛県で放出が行われました。白島基地