マック・アリスターがイメチェンした姿で登場イングランド・プレミアリーグのリバプールで10番を背負うアルゼンチン代表MFアレクシス・マック・アリスターが髪型を変えたイメチェン姿を披露し、「びっくり」「マジか」など注目を集めている。リバプール公式X（旧ツイッター）は3月26日、インターナショナルウィークでアルゼンチン代表に合流するマック・アリスターの写真を投稿した。クラブの10番を背負う27歳のMFは元々ショー