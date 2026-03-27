紙「ザ・サン」がアウェーユニフォームに脚光日本代表とオフィシャルサプライヤーのアディダスジャパンは、6月開幕の北中米共催ワールドカップ（W杯）に向けユニフォームを発表した。そのなかで、英紙「ザ・サン」では、アディダス社製の各国アウェーユニフォームを特集し、日本のものが最高級の評価を得ている。3月20日に発表されたアウェーユニフォームは「COLORS」をコンセプトにして、サッカーのチーム人数と合わせた11本