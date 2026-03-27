お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢が25日にXを更新。近すぎるファンとの交流を写真で披露すると、ネット上には「見ててほんわか」「将来絶対大物になる」といった反響が寄せられた。【写真】“ワキコチョコチョ”されるM-1ファイナリスト真栄田が投稿したのは新幹線の中で撮影されたオフショット。写真には真栄田の顔に親しげに触れる少年の姿が収められている。投稿の中で真栄田は「この子、本当に初対面の全く知らない