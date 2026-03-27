ボタフォゴMFエヴェルトン・モレッリに注目ブラジル2部ボタフォゴの大型ボランチにJ1クラブからのオファーが届いているという。地元メディア「グローボ」が3月26日、ボタフォゴのMFエヴェルトン・モレッリに対してJ1からのオファーが届いていると報じた。185センチの大型ボランチは国内のマリンガFCから2026年末まで期限付き移籍しているため、マリンガがボタフォゴに対してレンタル期間を終了させる要請を行っているという。