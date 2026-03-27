オリックス・宮城大弥投手（２４）が２６日、スポーツ報知の独占コラム「一生百錬」で３年ぶりの覇権奪回にかける決意をつづった。２７日の楽天戦（京セラＤ）で、３年連続３度目の開幕投手を務める左腕。２３年大会に続いてＷＢＣに出場し、尊敬するドジャース・山本由伸投手（２７）らメジャー組から多くの刺激を受けた様子。チームの絶対的なエースとして、先発陣全員による「大競争」を歓迎し、優勝とキャリアハイ更新を目標