プロ野球は２７日、セ・パ同時開幕する。広島は新戦力をスタメンに抜てきし、本拠地に中日を迎える。広島のリードオフマンは球団初の新人開幕１番となるドラフト１位の平川。「８番・遊撃」では身長１６３センチでたぐいまれな野球センスを持つドラフト３位・勝田の起用が見込まれる。新人２人が活躍すれば、一気に勢いに乗る可能性がありそうだ。中日は４番・細川の軸に、圧倒的なパワーが武器のサノーが加わり、昨季より得