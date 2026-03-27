３年目を迎える阿部慎之助監督率いる巨人は開幕で昨季のセ覇者・阪神と東京ドームで対戦する。阿部体制で迎える開幕戦は２４年（１年目）阪神に４―０、２５年（２年目）ヤクルトに６―５で勝ち、２年連続勝利中。巨人で新人監督から３年連続の開幕戦勝利となれば、８１〜８３、８９、９０年（８４〜８８年は王貞治監督が指揮）で５連勝した藤田元司以来２人目となる。また、巨人は前年３位で迎えた開幕戦は〇〇〇●〇〇〇〇●