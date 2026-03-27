広島（床田）−中日（柳）マツダ１８：００広島はドラフト１位ルーキーの平川がスタメン１番で出場予定。球団の新人開幕スタメンは、２０２２年の末包以来で、１番打者は球団初になる。球団新人の開幕戦３安打以上は、２２年の末包が３安打をマークしているが、開幕戦本塁打は５８年森永勝治（熊谷組）の１人だけ。６８年ぶりの一発はなるか。中日の開幕投手は２４年以来２度目の柳。最近１０年間の中日の開幕戦は４勝