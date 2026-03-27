女優の木村佳乃、タレントのイモトアヤコが２７日、都内で行われた映画「きかんしゃトーマスいっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島」の初日舞台あいさつに登壇した。人気アニメ「きかんしゃトーマス」の最新作で、シリーズ初のミュージカル要素を取り入れた今作。９年ぶりに主題歌を担当する木村は「私が小さいときは『きかんしゃトーマス』は絵本だけだったけど、とっても大好きで。映画の主題歌を歌うチャンスをいただけ