◆米大リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）は、山本由伸投手（２７）が先発したシーズン開幕戦の本拠地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、８回１死一塁で迎えた５打席目は中飛だった。ダイヤモンドバックスの先発は、ザック・ゲーレン投手（３０）。４年連続で２ケタ勝利を挙げているダイ