◆センバツ第９日▽準々決勝智弁学園―花咲徳栄（２７日・甲子園）智弁学園の杉本真滉投手（３年）が３回から４番手で登板した。１回戦と２回戦を完投したこともあり、ベンチスタートだったが、初回からブルペンで準備。１点を返した直後の守りからマウンドに上がった。先発した田川璃空投手（３年）が初回途中で降板。救援した高井周平投手（３年）も花咲徳栄の勢いを詰められず、この回計６点を失った。２回もピンチを迎