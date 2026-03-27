全世界で特大ヒットを記録したディズニー映画『ズートピア２』そのオリジナル・サウンドトラック国内盤CDが、2026年3月13日に発売されました。日本版プロモーションソング「Zoo 〜君がいるから〜」は、世界で唯一、日本版のみ制作が許可された楽曲。前作に引き続き、ガゼルの日本版声優を務めるDream Amiさんが歌唱を担当しています。今回は、この特別な楽曲を歌い上げるDream Amiさんに、Dtimes編集部がインタビュー。単なるポッ