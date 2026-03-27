プロ野球は２７日、セ・パ同時開幕する。王者・阪神は敵地で昨季３位の巨人と対戦する。阪神の１、２番は円熟の「チカナカ」コンビ。侍ジャパンでも躍動した森下、佐藤と続く打線は安定感抜群だ。新人開幕投手の竹丸にとっては、やっかいな打線となる。６、７番には中川、小幡の起用が見込まれる。主砲の岡本がメジャー移籍した巨人の４番には新外国人のダルベックが座り、オープン戦好調だった泉口、岸田とクリーンアップを