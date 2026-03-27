ＤｅＮＡ（東）−ヤクルト（吉村）横浜１８：３０ＤｅＮＡの開幕投手は東。チームは、１７年から１０年連続左腕が開幕投手を務めることになる。１０年以上左腕が開幕投手だったのは６７〜８０年に１４年連続の近鉄以来２チーム目。東は４度目の開幕投手で昨年初勝利を挙げた。ＤｅＮＡの左腕の開幕戦勝利は５４年権藤正利、９４年田辺学、０３年吉見祐治、１９年今永昇太と東で５人いるが、いずれも１勝。球団左腕初の開