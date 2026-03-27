車同士の事故で小学生が死亡です。岩手県花巻市の交差点で、きのう午後0時半ごろ、軽乗用車と普通乗用車が衝突する事故があり、軽乗用車に乗っていた小学生の藤原樹さん（7）が搬送先の病院で、きょう午前6時前に死亡しました。2台の車には樹さん以外に6人が乗っていましたが、全員軽傷でした。現場に信号機はなく、軽乗用車側に一時停止の標識があったということです。警察が事故の詳しい原因を調べています。