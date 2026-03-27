人気声優の平野綾（３８）が両親の若かりし頃の夫婦ショットをアップし、反響が寄せられている。平野は２７日までにインスタグラムを更新。「朝。ふと、父の形見が気になって、久しぶりに今日一日ずっと身につけていて、日課である母への電話でそれを伝えたら、今日は結婚記念日だったそうな」と明かし、スーツ姿の父と着物姿で笑顔を見せる母の若かりし頃の夫婦ショットをアップした。「伝えたかったのね。父よ、粋な計らいを