ディズニーストアに、”ミッキーマウスのパン屋さん”をテーマにした新コレクション「MICKEY’S BAKERY」が登場。ミッキーアイコンをモチーフにしたデザインがかわいい、本物のパンのようなぬいぐるみキーチェーンや雑貨などが展開されます☆ ディズニーストア「ミッキーマウス」コレクション「MICKEY’S BAKERY」 スケジュール：先行発売日：2026年3月31日（火）より順次先行販売店舗：ディズニーフラッグシップ