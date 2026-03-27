陸上自衛官の男が中国大使館に侵入したとして逮捕された事件で、小泉防衛大臣は「法と規律を順守すべき自衛官が逮捕されたことは誠に遺憾だ」と述べました。小泉進次郎 防衛大臣「実力組織である自衛隊において規律の維持は大変重要です。法と規律を順守すべき自衛官が在京中国大使館の敷地内に侵入し、建造物侵入の容疑で逮捕されたことは誠に遺憾です」今月24日、陸上自衛隊・えびの駐屯地所属の3等陸尉・村田晃大容疑者（2