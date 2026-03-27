■MLB開幕戦 ドジャースーダイヤモンドバックス（日本時間27日、ドジャースタジアム）ドジャースの山本由伸（27）がダイヤモンドバックスとの開幕戦に先発登板。6回95球を投げ、被安打5、奪三振6、四死球0、失点2（自責点2）だった。打線は2点を追う5回にA.パヘス（25）に3ラン本塁打が飛び出すなど逆転に成功。山本は日本人投手史上初の2年連続開幕白星の快挙に向け、勝ち投手の権利を持って降板、7回からは2人目・B.トライネン（