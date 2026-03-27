来週に年度末を控え、新年度予算案の成立が難しくなるなか、政府は8.6兆円規模の暫定予算案を閣議決定し、国会に提出しました。片山さつき 財務大臣「予算と関連法案について年度内成立をお願いしたいと申し上げてきているが、不測の事態に備えて暫定予算を提出することとした。予算の空白は一日も許されない」高市総理は新年度予算案の年度内の成立を目指していますが、野党側は審議時間が不十分だとして暫定予算案の編成を