ＮＨＫの『ニャンちゅうワールド放送局』の『ニャンちゅう』役などを務め、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。月に1度のカニューレ交換を報告しました。【写真を見る】【 ニャンちゅう 】声優・津久井教生さん月に1度のカニューレ交換を報告「採血もしてもらいました〜熱と動悸の原因を調べてくれるそうです」【 ALS闘病 】津久井さんは呼吸確保や痰の吸引を行う医療器具『カ