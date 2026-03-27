■MLB開幕戦 ドジャースーダイヤモンドバックス（日本時間27日、ドジャースタジアム）ドジャースの山本由伸（27）がダイヤモンドバックスとの開幕戦に先発登板。しかし4回、無死一塁からG.ペルドモに先制2ラン本塁打を浴びた。日本選手5人目（野茂英雄、ダルビッシュ有、田中将大、大谷翔平）となる2年連続開幕投手の大役を任された山本。立ち上がりは先頭のK.マーテイに対し、スプリット、シンカーで空振りを奪い2球で追い込む。