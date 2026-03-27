フリーアナウンサーの森香澄（30）が、26日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）に出演。アイドルにオススメしたフレーズをツッコまれる場面があった。この日は「韓国旅SP」の後編。日韓の女性5人組「ILLIT（アイリット）」の韓国人メンバー・ウォンヒがゲストとして登場し、日本のバラエティー番組で使える日本語のレッスンをリクエストした。するとタレントの指原は「カメラが回ってない時に、スタッフさん